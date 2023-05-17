المفوضية الأمريكية المصرية تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف القطاعات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا مشتركا اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية:عُقد الاجتماع الافتتاحي للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة يوم ١٧ مايو ٢٠٢٣ في القاهرة، حيث ترأس السفير الدكتور حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الوفد المصري، وترأست ماريسا لاجو، نائب وزير التجارة الأمريكي الوفد الأمريكي.

وأضافت: أن الوفدان ناقشا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتيسير الاستثمار وريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما ركزت الجلسات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، فضلًا عن التعاون في إفريقيا.

وأكدت أن الوفدان شددا على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد.

وأختتمت: تقرر عقد الاجتماع القادم للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٤.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، الذي عقد يومي ٨ و٩ نوفمبر٢٠٢١ في واشنطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن قد أعربا عن دعمهما للمفوضية الاقتصادية المشتركة أثناء اجتماعهما في جدة في ١٦ يوليو ٢٠٢٢، كما أعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأمريكي.