دوري أبطال أوروبا.. تغيير وحيد في تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ريال مدريد على ملعب الاتحاد، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرى أشنيلوتي، تغييرًا وحيدًا في تشكيل الريال أمام السيتي، حيث دفع بالمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في التشكيل الأساسي بعد عودته من الإيقاف في مباراة الذهاب.

كما قرر المدرب الإيطالي، البدء بالثنائي ميليتاو ودافيد ألابا في قلب الدفاع، ووضع الألماني أنطونيو روديجر على مقاعد البدلاء.

وانتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما جاء هدف السماوي بقدم كيفين دي بروين.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش

وفي الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما.