الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر المتهمين ببيع لحوم ودواجن غير صالحة

شن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الطب البيطري ورجال الحي، حملة مكبرة لمراجعة الأسواق والتفتيش على المحلات والمطاعم لضبط الأسعار بمنطقة هضبة الأهرام والعمرانية.

أسفرت جهود الحملة في هضبة الأهرام عن ضبط ومصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الطب البيطرى، كما تم تحرير 5 محاضر تموين بعدم الترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار ومصادرة 1900 حالة إشغال متنوعة.

كما تم ضبط سيارة تابعة لشركة مجمدات بمحافظة المنوفية تقوم ببيع لحوم ومنتجات مجمدة بالعمرانية، وتم إعدام بعض المنتجات الفاسدة بمعرفة إدارة شؤون البيئة.

وقال المستشار القانوني، أحمد رمضان، إنه حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي بأن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي تثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.

وأوضح «رمضان»، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.