سعر الدولار يتراجع خلال شهرين.. بشرى سارة من خبير اقتصادي| فيديو

أعرب الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، عن أمنيته بخروج أخبار جيدة خلال اجتماع البنك المركزي غدا الخميس.

ولفت الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن البيانات الرسمية كشفت تباطؤ التضخم لـ 30.6% خلال إبريل بينما كان 32.7% في مارس، مرجعا سبب انخفاض معدل التضخم الأساسي، لاستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.

وتوقع أن يقرر البنك المركزي خلال اجتماعه غدا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مع مراقبة الوضع المالي في السوق خلال الفترة المقبلة.

ورأى أن السوق السوداء ينشط في أوقات وتتراجع في أحيان أخرى، موضحا أن السوق السوداء ينشط حين يكون الطلب على الدولار كبير بينما العرض قليل، ويخفت كلما كان المعروض من الدولار أكبر في السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة.

وتابع الخبير الاقتصادي: هناك مؤشرات على الأقل خلال شهر أو الشهرين المقبلين ستشهد البلاد انفراجه في الأزمة وتراجع سعر بيع الدولار للسعر الرسمي.

