إزالة 215 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢١٥ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الاولى من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بمساحة إجمالية ٧٢ فدان و٤ قيراط و٢٦٤٠٢ م٢، مشيرة إلى أنه خلال اليوم تم إزالة حالة تابعة لولاية الثروة السمكية بمركز دمياط على مساحة ١٤ فدانا و١٠ قراريط و٣ أسهم.

وأكدت “عوض” أن هناك تعاونا كبيرا بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فارسكور لعام ٢٠٣٠ وذلك خلال اجتماع موسع جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني والجهات التنفيذية والأزهر والكنيسة.

حيث بحثت المحافظ الأهداف التنموية للمخطط الاستراتيجي للمدينة والتي تشمل دراسة الموقع الجغرافي للمدينة، والعلاقات والتشابكات الاقليمية للمدينة، كما ناقشت معايير تطبيق البرنامج الزمني وتحديد فريق العمل المشارك ليشمل مختلف الجهات المعنية،والذي بدوره سيعمل على إعداد دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة فارسكور، حتى يتثنى لهم إعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كافة جوانب التنمية.

ومن جانبه إستعرض إستشاري المشروع كافة الخطوات التنفيذية لإتمام المخطط وكذا أهداف المشروع والتي شملت إتمام أعمال المراجعة والفهم الشامل للفرص والتحديات والمزايا التنافسية المحتملة وسياق المدينة الحضري وهيكلها الاجتماعي والاقتصادي فى ضوء الدراسات القومية السابقة، وزيادة قدرة المدينة على التصدي والتكيف بشكل أفضل مع الضغوط المناخية الصحية الاقتصادية الاجتماعية والعمرانية في ظل مواكبة التغيرات الجديدة فى مفاهيم وأسس إعداد المخططات لتحقيق أفضل عوائد ممكنة.