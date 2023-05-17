مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.. جوارديولا يتسلح بتاريخ مواجهاته أمام الملكي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي، نظيره ريال مدريد على ملعب الاتحاد، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت مواجهة الذهاب بنصف دوري أبطال أوروبا، انتهت بين الريال والسيتي بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

ويتسلح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتاريخ مواجهاته أمام الميرينجي قبل مباراة الليلة.

وخاض جوارديولا في مسيرته التدريبية مع مختلف الأندية ضد ريال مدريد 22 لقاء، حقق خلالهم 12 فوزًا وتعادل 5 مرات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

وتولى جوارديولا، تدريب فرق، برشلونة (B)، برشلونة، بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي حتى الوقت الحالي.

في المقابل، يخشى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تأكيد تفوق جوارديولا عليه في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما طوال مسيرتهما التدريبية.

وقاد أنشيلوتي، 11 فريقًا خلال مشواره التدريبي منهم ولايتين مع الريال، وتقابل أمام جوارديولا في 9 مباريات، لم يحقق فيها الإيطالي الفوز سوى في 3 لقاءات، في حين انتصر الإسباني على مدرب اللوس بلانكوس في 5 مباريات.