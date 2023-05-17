وزير القوى العاملة يباشر مهام عمله بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مع عدد من وكلاء الوزراء، ومديري العموم، وعاملين بالوزارة، لمباشرة بعض الملفات، ومتابعة الإجراءات النهائية لتسكين العاملين داخل "المقر الجديد"، وذلك في إطار عملية الانتقال التدريجي لجميع العاملين من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد في العاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتقال الكامل إلى العاصمة.
وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر، وقال انها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يُسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.
واستمع "الوزير" لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس اللجنة المختصة بشأن متابعة إجراءات الانتقال للعاصمة، وحالة مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الإجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن تشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهًا بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيًا للمواطنين.
والتقطت كاميرا "القوى العاملة" صورا لعدد من العاملين أثناء مباشرة أعمالهم من داخل مكاتبهم.
جدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من ٧ طوابق، تضم 271 مكتبًا.