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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: المشروعات الجارية ستحقق طفرة فى مستوى معيشة المواطنين

في لقاءه بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكان من أبرز الموضوعات التى ناقشتها هذه اللقاءات  الإسراع بصرف الأسمدة لمزارعى محصول القصب، مع تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية " كارت الفلاح "، وأيضًا تحقيق الرقابة المطلوبة على المخابز البلدية، ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى العمل على تشغيل مراكز الغسيل الكلوى بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية، فضلًا عن تكثيف حملات رفع الإشغالات بالأسواق، خاصة بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو.

وأكد عطية أن ثمار المشروعات الجارية ستحقق طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى وجودة الحياة والمعيشة للمواطن الأسوانى، وذلك فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته بإنجاز عدد من المشروعات المتعددة فى مختلف المجالات والقطاعات سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل والتحديث، وهو الذى يتوازى مع مشروعات المبادرات الرئاسية " حياة كريمة "، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر، وكذا الخطة الإستثمارية الموحدة، علاوة على التوسع فى جذب الإستثمارات.

وأشار إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية الدخول فى منظومة " كارت الفلاح " للحصول على المزايا العديدة، خاصة الكميات المخصصة لهم من الأسمدة الكيماوية، مؤكدًا أهمية وعى المواطن فى التعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية فى ظل الإجراءات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع وزارات التموين والزراعة بصرف المقررات المخصصة للمربين من الردة الخشنة طبقًا لقرار وزير التموين فى هذا الشأن.

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مجلسي النواب والشيوخ كارت الفلاح أخبار محافظة أسوان