جهاز تعمير القاهرة: الطرق الجديدة توفر الوقت والجهد والوقود

أكد المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز التعمير بالقاهرة، أن الهدف من المحاور الجديدة تخفيف الحمل على سيارات المواطنين، موضحا أن محور 26 يوليو يخدم الكثير من المواطنين.

وقال الكيلاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المحاور تخدم المواطنين في القاهرة، والمحافظات، ومن يريد الذهاب لـ العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن المواطن يستطيع الذهاب من القاهرة أو من أى مكان إلى العاصمة الإدارية فى وقت قصير، دون الزحام، والتعطل الكثير.

وأشارالكيلاني إلى أن الدولة تنفذ مشروعات الطرق وفقًا لخطة، معلقًا: "الدولة لا تعمل مشروعات طرق دون خطة، والمواطن من أي مكان يستطيع الوصول للمنطقة التي يريدها.

وتابع: "المشروعات الجديدة توفر الجهد والوقت والوقود، وتوفر السيولة المرورية".