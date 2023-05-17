بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في عودة أبطال أوروبا

الأربعاء 17/مايو/2023 - 07:20 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا قد حقق التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد بنتيجة هدف لكل فريق.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويتطلع جوارديولا لاستغلال التعادل الإيجابي في ملعب سانتياجو برنابيو من أجل إقصاء ريال مدريد والعبور بمانشستر سيتي للمباراة النهائية للبحث عن أول لقب اوروبي للسيتزن.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم بفريق انتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مانشستر سيتي يتمسك بالأمل والتشكيلة القوية بقيادة دي بروين وهالاند من أجل التغلب على ريال مدريد بقيادة بنزيما وفينسيوس.

وتذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن لقاء العودة في إنجلترا اليوم بث مباشر على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا