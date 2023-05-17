محافظ دمياط تناقش تحديث المخطط الإستراتيجي لفارسكور

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، محاور مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فارسكور لعام ٢٠٣٠ خلال اجتماع موسع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني والجهات التنفيذية والأزهر والكنيسة.

بحثت المحافظ الأهداف التنموية للمخطط الاستراتيجي للمدينة والتي تشمل دراسة الموقع الجغرافي للمدينة، والعلاقات والتشابكات الاقليمية للمدينة، كما ناقشت معايير تطبيق البرنامج الزمني وتحديد فريق العمل المشارك ليشمل مختلف الجهات المعنية ،والذي بدوره سيعمل على إعداد دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة فارسكور، حتى يتثنى لهم إعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كافة جوانب التنمية.

من جانبه إستعرض إستشاري المشروع كافة الخطوات التنفيذية لإتمام المخطط وكذا أهداف المشروع والتي شملت إتمام أعمال المراجعة و الفهم الشامل للفرص والتحديات والمزايا التنافسية المحتملة وسياق المدينة الحضري وهيكلها الاجتماعي والاقتصادي فى ضوء الدراسات القومية السابقة، وزيادة قدرة المدينة على التصدي والتكيف بشكل أفضل مع الضغوط المناخية الصحية الاقتصادية الاجتماعية والعمرانية في ظل مواكبة التغيرات الجديدة فى مفاهيم وأسس إعداد المخططات لتحقيق أفضل عوائد ممكنة.

كما أكد أن أهم أهداف إستحداث المخطط هى تعزيز مفهوم مناطق التنمية والتطوير بالمدينة بإعتبارها أحد التوجهات العمرانية الجديدة ،وتقييم ومراجعة التشريعات السابق إقتراحها بالمخطط السابق في ضوء أهداف وأولويات التنمية والتطوير ومراعاة الظروف والموارد الحالية والمتوقعة،و زيادة فاعلية المشروعات التنموية المقترحة لتعزيز النمو الاقتصادي.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها بضرورة تكاتف الجهود بين المحافظة والوحدة المحلية وشركاء التنمية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للإسراع في معدلات التنفيذ والإنتهاء من استحداث المخطط، كما أكدت على ضرورة حصر جميع الطلبات الخاصة بالمشروع من خلال المقترحات المقدمة من شركاء التنمية وممثلي جهات المجتمع المدني وذلك كله في ضوء الاشتراطات المحددة .