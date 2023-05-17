ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"للقدس سلامًا.. الصحفيين تحيي ذكرى مرور 75 عامًا على نكبة فلسطين

محمود كامل
محمود كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع «مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة»، لقاءً تضامنيًّا بالتزامن مع ذكرى مرور ٧٥ عامًا على «نكبة فلسطين» تحت عنوان «للقدس سلامًا... فلسطين في فكر طه حسين»، وذلك يوم السبت المقبل الساعة السابعة مساءً بقاعة «حسنين هيكل» بمقر نقابة الصحفيين.
يشارك في اللقاء المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس بالقدس، عبر تطبيق «زوم»، ود. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية، والأديب يوسف القعيد، ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، وبمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (كورال عباد الشمس)، ومساهمة شعرية للشاعر أحمد الصارم.
ويتحدث في الندوة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ود. جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة».
يقدم الاحتفالية الإعلامي حسن فودة.

الصحفيين فلسطين في فكر