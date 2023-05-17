"إيسترن كومباني" توضح حقيقة إغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين

نفت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، الأخبار التي تم تداولها بالمنشور المزور و المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين على مستوى الجمهورية بدأ من غد الخميس .

وأكدت الشركة أن العمل يجري بشكل طبيعي داخل المخازن، ولا صحة للأنباء المذكورة في البيان المزور المنسوب إلى الشركة.

وأهابت الشركة الشرقية إيسترن كومباني بكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في كل ما يتم نشره عن الشركة وضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها المختلفة من مصادرها وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مع الاحتفاظ باتخاذها الإجراءات القانونية المقررة ضد مروجي تلك الأخبار.