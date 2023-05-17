أوباما يقود أحلام الحزم أمام الساحل للتأهل للدوري السعودي

أعلن البرتغالي أنطونيو جويفا، المدير الفني لفريق الحزم، المحترف ضمن صفوفه المصري يوسف أوباما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الساحل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي).

ويقود يوسف أوباما أحلام نادي الحزم للتأهل للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، وذلك أمام الساحل في اللقاء الذي ينطلق في السابعة و25 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد أوباما في التشكيل الأساسي لفريقه، في المباراة التي يحتاج منها الحزم التعادل أو الفوز لحسم تأهله إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، وكذا ليخطف المقعد الرابع والأخير للمتأهلين لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أهلي جدة والأخدود، والرياض.

في المقابل، يصارع الساحل على البقاء في دوري يلو، إذ يحتل المركز قبل الأخير بـ29 نقطة ولديه إصرار كبير على الفوز وتجديد آماله في البقاء بالمسابقة.

ويحتل الحزم، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) برصيد 61 نقطة، خلف الأخدود وأهلي جدة المتصدران برصيد 65 نقطة، والرياض الثالث برصيد 62 نقطة.

وانضم يوسف أوباما لصفوف الحزم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الزمالك، في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة 6 أشهر، مع أحقية النادي السعودي لشراء عقده.

تشكيل الحزم

جاء تشكيل الحزم، على النحو التالي.