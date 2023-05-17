نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب يلتقي وفد جامعة فودان الصينية

التقي الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، بـ"Zhimin Chen" نائب رئيس جامعة فودان الصينية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة فودان في عدد من المجالات ودعم العلاقات بين الجانبين وتحقيق الفائدة المشتركة في الأهداف العلمية والبحثية والمهنية، ودعم التبادل في مجال الموارد البشرية والتخصصات والعمل على تحقيق الأهداف على أساس المنفعة المتبادلة بالاضافة الى تعزيز التعاون والتبادل في المجالات المختلفة.

بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وثمن الدكتور عبد الفتاح سعود زيارة وفد جامعة فودان الصينية لجامعة عين شمس، مشيرا إلى بداية التعاون بين جامعتى عين شمس وفودان والذي بدأ منذ عام ٢٠١٧ بين جامعة فودان ومعهد البرديات الذي أصبح الآن جزءا من كلية الآثار، وتم عمل ترميم مشترك لعدد من المخطوطات ثم امتد الى تعاون بين جامعة فودان وكلية الطب في عام ٢٠١٨ مع مركز مصري للبحوث الطبية، كذلك التعاون في مجالات جراحات الكبد ونقل الاعضاء وتدريب الممرضات في جامعة فودان وهي من المشروعات التي بدأت قبل جائحة كوفيد ١٩، آملا ان تحقق هذه الزيارة مزيدا من التعاون مع عدد من كليات الجامعة وليست كلية الطب فحسب.

وأبدى رئيس وفد جامعة فودان سعادته بتواجده في رحاب جامعة عين شمس، مشيرا الى انها ليست اول زياره له للجامعة حيث حضر توقيع مذكره تفاهم بين مركز بحوث الأورام بمستشفيات جامعة عين شمس ومركز الاورام التابع لجامعة فودان.

ثم اصطحب سعود الوفد في زيارة الى مركز الابتكار وريادة الأعمال I HUB لعرض عدد من المشاريع المقترحة للتعاون بين جامعتي عين شمس وفودان، وقد اجتمع الوفد بعدد من الاساتذه والمتخصصين من الكليات المختلفه لمناقشة مجالات التعاون المستقبلية بين عين شمس وفودان وتم الاتفاق علي إعداد مذكرة تفاهم بين الجامعتين تشمل التعاون في جميع الأنشطة بعد أن كانت مقتصرة فقط علي المجالات الطبية والتمريضية.

جاء ذلك بحضور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث، محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، تامر عمارة مدير إدارة العلاقات الدولية بكلية الطب.