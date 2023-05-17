"بابا فاسيليو" يعلن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، أمير مدحت، إسحاقو يعقوبو، محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر.

خط الهجوم: كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحي، أحمد ياسين، إسلام جابر، أسامة فيصل، عاصم صلاح، موسي دياوارا، حمدي علاء، باسم مرسي، أحمد سعيد.