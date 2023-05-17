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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد نفاد التذاكر.. كراسي إضافية لجمهور حفل عمرو دياب بالكويت

عمرو دياب
عمرو دياب
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ينتظر عشاق الهضبة عمرو دياب إطلالته مساء غد الخميس في الكويت بحفل استثنائي يقدم فيه النجم الكبير مجموعة متنوعة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية. 

وتجرى حاليا آخر الاستعدادات الخاصة بالحفل  لاستقبال الهضبة.

ومن المقرر أن يشهد  الحفل أحدث أساليب الإبهار البصري من حيث تصميم المسرح والإضاءة والشاشات الضخمة و استقبال الهضبة لدى دخوله المسرح. 

ونفدت جميع  تذاكر الحفل ليرفع الحفل شعار  كامل العدد قبل انطلاقه، وهو ما اضطر الجهة المنظمة  لفتح كراسي إضافية للجمهور نظرا للإقبال الجماهيري الكبير. 

 ومن المقرر أن يصل عمرو دياب إلى الأراضي الكويتية في السابعة مساء يوم الحفل بطيارته الخاصة متجهًا إلى قاعة الحدث في الكويت .

الهضبة عمرو دياب الكويت