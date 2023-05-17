بعد نفاد التذاكر.. كراسي إضافية لجمهور حفل عمرو دياب بالكويت

ينتظر عشاق الهضبة عمرو دياب إطلالته مساء غد الخميس في الكويت بحفل استثنائي يقدم فيه النجم الكبير مجموعة متنوعة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية.

وتجرى حاليا آخر الاستعدادات الخاصة بالحفل لاستقبال الهضبة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل أحدث أساليب الإبهار البصري من حيث تصميم المسرح والإضاءة والشاشات الضخمة و استقبال الهضبة لدى دخوله المسرح.

ونفدت جميع تذاكر الحفل ليرفع الحفل شعار كامل العدد قبل انطلاقه، وهو ما اضطر الجهة المنظمة لفتح كراسي إضافية للجمهور نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.

ومن المقرر أن يصل عمرو دياب إلى الأراضي الكويتية في السابعة مساء يوم الحفل بطيارته الخاصة متجهًا إلى قاعة الحدث في الكويت .