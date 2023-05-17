ممدوح عيد يكرم فريق بيراميدز لذوي الساق الواحدة قبل مباراة راية في كأس مصر

كرم المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، فريق كرة القدم لذوي الساق الواحدة، أبطال الدوري الممتاز في نسخته الأولى، قبيل انطلاق مباراة بيراميدز وراية في إطار بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز أول بطولة دوري لكرة القدم لذوي الساق الواحدة، ليكون أول المتوجين باللقب، بعدما كان أول الأندية المؤسسة لفرق أصحاب الساق الواحدة في مصر وأول الداعين للاهتمام بهؤلاء الأبطال، ويمثل الفريق القوام الأساسي لمنتخب مصر.

وحسم فريق بيراميدز لقب النسخة الأولى من دوري كرة القدم للساق الواحدة، ليسجل إسمه في التاريخ، كأول بطل لدوري اللعبة، وذلك عقب فوزه في الجولة قبل الأخيرة من الدوري على فريق زد بنتيجة 1/4، في المباراة التي أقيمت بملعب المقاولون العرب.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز من النقاط إلى 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه الزمالك والذي يحمل في جعبته 8 نقاط، ويتبقى للفريقين مواجهة أمام بعضهما البعض في الجولة الأخيرة.