تموين الجيزة: ضبط 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بهضبة الأهرام

شن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الطب البيطري ورجال الحي، حملة مكبرة لمراجعة الأسواق والتفتيش علي المحلات والمطاعم لضبط الأسعار بمنطقة هضبة الأهرام والعمرانية.

أسفرت جهود الحملة في هضبة الأهرام عن ضبط ومصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدامى وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وتم عمل المحاضر اللازمه بمعرفة الطب البيطرى، كما تم عمل 5 محاضر تموين بعدم الترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وتم مصادرة عدد 1900 حالة اشغال متنوعة.

كما تم ضبط سيارة تابعة لشركة مجمدات بمحافظة المنوفية تقوم ببيع لحوم ومنتجات مجمدة بالعمرانية، وتم إعدام بعض المنتجات الفاسدة بمعرفة إدارة شؤون البيئة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.

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