السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 10 طوابق بشارع عبدالهادي حسانين بمنطقة العمرانية الشرقية دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالهادي حسانين بمنطقة العمرانية الشرقية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق العاشر وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.