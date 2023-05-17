طالبة تتهم طبيب تجميل شهير: "خد الفلوس ورفض يعمل العملية"

تباشر نيابة حلوان التحقيقات في القضية رقم ٢٧٢٦لسنة ٢٠٢٣، والمتهم فيها طبيب تجميل شهير بحصوله على أتعابه كاملة من طالبة، نظير إجراء عملية تجميل لها، إلا أنها فوجئت باستيلاء الطبيب علي المبالغ المالية، دون إجراء عملية التجميل لها.

تقدم محامي الطالبة بجنحة مباشرة نصب واحتيال، حيث قامت المجني عليها بالاتفاق مع الطبيب المشار إليه، على إجراء عملية تجميل بأصبعها باليد اليمني بسبب وجود تشوهات خلقية، وقامت بدفع مبلغ 11.500 جنيه، مقابل إجراء العملية، وقامت بإنفاق مصروفات على الأشعة والتحاليل داخل المستشفى محل عمله، وتكبدت مصروفات ما يقرب من عشرة آلاف جنيه أخرى، إلا أنها فوجئت باستيلائه على الأموال دون إجراء العملية، رغم مطالبتها له برد المبلغ أو إجراء العملية ولكنه رفض واستولى على الأموال.