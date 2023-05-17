تقارير صحفية: الإمارات بقيادة محمد بن زايد شكلت رمزًا للاستقرار في المنطقة

سلطت تقارير صحفية عالمية الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة، بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حيث شكلت رمزا للاستقرار في المنطقة، وفاعلا هاما في الكثير من الملفات والقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية، من خلال القدرة على تشكيل العلاقات المتوازنة، وصياغة السياسة الخارجية بشكل رصين، وتوطيد العلاقات مع جميع الدول، لا سيما القوى العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في إحدى مقالاتها الدور المحوري الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمكن من تحديد دور الإمارات كصديق لجميع الأطراف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب الصحيفة، ترى الولايات المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا رئيسيا في محاربة الإرهاب، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك بفضل استثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة.

وتضيف الصحيفة أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمكن من ترتيب العلاقات الجيوسياسية منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير الماضي، باستراتيجية جعلت منه صاحب الدور القيادي الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة النظر إلى مقابلات صحفية نادرة، لمسؤولين إماراتيين قالوا إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لا يرى أن علاقة الإمارات الوثيقة بالولايات المتحدة تحول دون العلاقات مع موسكو أو بكين، بل إن مثل هذه العلاقات يمكنها أن تساعد واشنطن.

كما استشهدت "وول ستريت جورنال" بتغريدة سابقة للمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، قال فيها: "لن نسمح لحالة التنافس بين القوى العظمى أن تقرر لنا توجُّهاتنا ومواقفنا".

ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة لسلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات قال فيها، إن الإمارات ترغب في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولكن ليس على حساب دول أخرى، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالولايات المتحدة والهند وأوروبا وروسيا والصين وغيرها.

وأضافت أن اقتصاد الإمارات ليس مبنيًا على النفط فحسب، فمكانتها كدولة مستقرة في منطقة مضطربة جعلها سوقًا جاذبة للمال والخدمات اللوجستية والسياحة، بالرغم من التنافس الدولي وحالة الاضطراب العالمية، وهو ما أظهر مدى تنافسية اقتصاد الدولة باعتباره نقطة جذب رئيسية حتى بين الأطراف المختلفة، فبينما للإمارات علاقات اقتصادية قوية وشراكات ضخمة مع أوروبا وأميركا، أصبحت الإمارات مركزًا للاستثمارات الروسية.