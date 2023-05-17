رئيس الوزراء: التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة أطلقت صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله.

وأضاف مدبولى، في كلمة له في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أنه تم تشجيع الصناعات القائمة على استخدام الغاز الطبيعي.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن الموافقات على إنشاء الشركات ستكون خلال 10 ايام عمل فقط، مستدركا أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات.

أكد مدبولي أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للتسهيل في إجراءات الاستثمار ، وهي مادة في قانون الاستثمار منذ 2017 ، وتم منح 15 شركة الرخصة الذهبية بالإضافة إلى طلبات من شركات أخرى .

وأردف "مدبولي" أنه تم إطلاق مبادرة 160 مليار جنيه، لدعم القطاعات الصناعية والزراعية و السياحية بفائدة ميسرة 11%.

وتابع رئيس الوزراء، أنه تم إعفاء 20 قطاعاُ صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، مؤكداً أن وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء أصبحت تنظر في طلبات المشاكل ويتم حلها، وتم التقدم بـ1949 شكوى، تم حل 1400 شكوى منها حتى الآن.

واستكمل: "تم عمل إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة لمنح الجهاز المزيد من الاستقلالية و السلطات الرقابية".