مدبولي: إطلاق مبادرة 160 مليار جنيه لدعم القطاعات بفائدة 11%

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للتسهيل في إجراءات الاستثمار، وهي مادة في قانون الاستثمار منذ 2017، وتم منح 15 شركة الرخصة الذهبية بالإضافة إلى طلبات من شركات أخرى.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق مبادرة 160 مليار جنيه، لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بفائدة ميسرة 11%.

وتابع رئيس الوزراء، أنه تم إعفاء 20 قطاعاُ صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء أصبحت تنظر في طلبات المشاكل ويتم حلها، وتم التقدم بـ1949 شكوى، تم حل 1400 شكوى منها حتى الآن.

واستكمل: تم عمل إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة لمنح الجهاز المزيد من الاستقلالية والسلطات الرقابية.

وفي وقت سابق قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك بعض المواد القانونية تمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات التابعة للدولة عن القطاع الخاص، ولذلك تم التوافق على تعديل تلك المواد، ليتعامل الجميع بنفس المعاملة.

وأضاف "مصطفى مدبولي" أنه في إطار تفعيل برنامج الطروحات وبيع الأصول المملوكة للدولة، وجدنا أن الكيان الواحد مملوك من قبل أكثر من 12 شركة، ولذلك نحتاج إلى وقت كبير.

واسترسل: ولذلك قررنا طرح فكرة قانون بإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء، تعمل على تجميع بيانات الشركات، وتصدر القرار الملزم تجاه الشركات.

وشدد على أن وزارة المالية ستعمل على نشر كافة التقارير الخاصة بكل إجراءات الدولة في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضح أنه سيتم تعدل النص الخاص بالمستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات.