برلمانية: قرارات الأعلى للاستثمار تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتناسب الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أهمية العديد من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي اتخذها برئاسة الرئيس السيسي قائلة: إنها دفعة للمستقبل وقادرة على جذب الاستثمار والمستثمرين، بشكل غير مسبوق وبما يتناسب مع الانجازات التي تحققت في مصر طيلة السنوات الماضية في عهد السيسي.

ونوهت “التمامى” في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، بالعديد من القرارات الهامة على صعيد الاستثمار ومنها، تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، علاوة على تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وكذا قطاع النقل وغيرها من القطاعات.

ولفتت عضو مجلس النواب، إنها جادة تمامًا في جذب الاستثمار العربي والأجنبي، وفي تعزيز دور القطاع الخاص وهناك استراتيجية واضحة في هذا المجال، والعديد من القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للاستثمار، في اجتماعه بقيادة السيسي، لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، فاعلة وغير مسبوقة وأحدثت ردود أفعال غير عادية.

واعتبرت النائبة ولاء التمامى، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تمثل نقطة تحول مهمة في مسار عجلة الإنتاج، وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والضريبية على رؤوس الأموال، لافتة إلى أنها كلها تصب في صالح الاقتصاد الوطني وغير مسبوقة بمعنى الكلمة، وفيه تسهيلات ومزايا هائلة، بما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد المصري.

واختتمت أنه لا يمكن لأي أحد أن ينكر ما تحقق في مصر طيلة السنوات الماضية، من انطلاقة هائلة وتنموية شاملة في إطار الجمهورية الجديدة وقرارات الأعلى للاستثمار تأتي في هذا السياق.