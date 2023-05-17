الإصابة تنهي موسم نجم منتخب مصر مع اتحاد جدة السعودي

أنهت الإصابة موسم النجم المصري طارق حامد، المحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، بعد غيابه عن مباراة كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال.

وغاب طارق حامد عن صفوف اتحاد جدة في مباراته ضد الهلال، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة دوري روشن (الدوري السعودي)، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتلقى البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، ضربة موجعة في وقت حاسم بالموسم الجاري 2022-2023، بإصابة نجم منتخب مصر، ليتفقده في الجولات الأخيرة الثلاثة المتبقية من الموسم، والتي قد تحسم وتحدد بطل الدوري السعودي للموسم الحالي.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الأشعة التي خضع لها طارق حامد، أثبتت تعرضه لتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، ما أدى إلى حاجته إلى التأهيل الطبي قبل العودة للملاعب مجددًا.

وأكدت الصحيفة، أن موسم طارق حامد انتهى بنسبة كبيرة مع اتحاد جدة، بعد الكشف الطبي الذي خضع له أمس الثلاثاء، وبالتالي سيغيب عن مواجهة الباطن في الجولة الثامنة والعشرين ثم أمام الفيحاء في الجولة التاسعة والعشرين وفي الجولة الأخيرة أمام فريق الطائي.

يعد حامد، أحد الركائز الأساسية في تشكيل اتحاد جدة، حيث يعتمد عليه نونو سانتو بشكل كبير، إذ شارك خلال الموسم الجاري مع الاتحاد في 27 لقاء بجميع المسابقات، منها 23 في دوري روشن.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن النصر الوصيف، ويحتل الشباب المرتبة الثالثة بـ53 نقطة، فيما يأتي الهلال رابعًا وفي رصيده 50 نقطة.