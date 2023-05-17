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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس شاب تحرش بطبيبة أثناء سيرها في الشارع بـ15 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بطبيبة أثناء سيرها بالشارع، بمدينة 15 مايو.

وكشفت التحقيقات أن الضحية فوجئت بالمتهم يباغتها من الخلف أثناء سيرها بالشارع، وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتقبيلها.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من طبيبة، 26 سنة، مفاده تعرضها للتحرش على يد شاب أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين صحة الواقعة.

وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

15 يوما استمرار حبس حبس شاب بمدينة 15 مايو