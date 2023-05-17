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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فوز أحمد عبد الباري "ابن كفر الشيخ" بالمركز الأول بالبطولة الأفريقية للمصارعة بتونس

في وزن 55 كيلو

لاعب كفرالشيخ الفائز
لاعب كفرالشيخ الفائز ببطولة تونس
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فاز أحمد عبد البارى لاعب المنتخب المصري، والمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، بالمركز الأول أفريقيًا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق. 

ويلعب عبد الباري، ضمن صفوف المنتخب، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ مركز بيلا، البطولة تقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الإنجاز الكبير الذى حققه اللاعب احمد عبد الباري اليوم، مبعث فخر للمنتخب المصرى ولأبناء محافظة كفر الشيخ، متمنيًا مزيد من التقدم للاعبى المنتخب المصرى حتى الفوز بلقب البطولة بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المنتخب، ومدرب المشروع القومي بالمحافظة. 

وأوضح “محروس” أن لاعبى المشروع من أبناء المحافظة والمنضمين إلى المنتخب القومي للمصارعة هم: أحمد عبد الباري شعبان، وعمر حسين أبناء مصارعة بيلا، يشاركان فى البطولة الأفريقية، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.
وينتظر اللاعب عمر حسين وزن 51 ك روماني المنافسة على المركز الأول تحت 20 سنة بعد ساعات من الآن، في إطار متصل شهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق، بعد انضمام أربعة لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة. 

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية، وتحقيقًا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب فى كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بطولة الأفريقية للمصارعة