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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. فخر الدين بن يوسف يقود هجوم بيراميدز أمام راية

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات دور الـ٣٢.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي

بيراميدز وراية في الكأس جايمي باتشيكو فخر الدين بن يوسف