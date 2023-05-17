جمال سليمان ينضم للجنة تحكيم مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية، عن انضمام الفنان القدير جمال سليمان إلى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وذلك في دورته الأولى التي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يوليو القادم.

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان، أن جمال سليمان إضافة مهمة بما يملكه من رصيد وتاريخ وخبرات كبيرة، جعلته واحدا من نجوم التمثيل في العالم العربي.

ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وتضم اللجنة أسماء بقيمة الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، مدير التصوير د.سامح سليم، د. محسن التوني عميد معهد السينما، الشيخة اليازية آل نهيان المنتجة وسفيرة الثقافة العربية والسينارست عبد الرحيم كمال .

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.