في عيد ميلاده.. حفيدة السادات تكشف موقفا كوميديا مع الزعيم عادل إمام

أكدت ندى السادات حفيدة الرئيس الراحل محمد انور السادات ، أن الزعيم عادل أمام هو صديق مقرب للعائلة وخاصة في فترة السبعينات ، وإنه لطلما كان محبب رؤية أعماله الفنية بشكل دوري.

وقالت ندى في بيان صحفي، إن الرئيس السادات كان يحب عادل امام، وعمل على اهداءه لكلب خلال فترة من الفترات لاعتقاده ان الزعيم يحب الكلاب، وفي عيد ميلاده كان دائما ما يجد حب كبير من العائلة.

من جانب آخر، أكدت أن الفنانه نيللي كريم من المقربين لاسرتها ولها بشكل شخصي، حيث قامت بنصيحتها بدخول عالم التمثيل، وهو ما تسعى اليه خلال الفترة المقبلة.

واختتمت حفيدة السادات، أن أفراد أسرتها دائما ما تتذوق الفن وتعمل على تشجعيها للدخول فيه وهو ما يجعلها تفكر بدراسه التمثيل خلال الفترة القليلة المقبلة.