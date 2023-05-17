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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 5 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات في إيطاليا

الفيضانات
الفيضانات
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أعلنت السلطات الإيطالية مصرع 5 أشخاص وإجلاء الآلاف من منازلهم من منطقة "إيميليا روماجنا" بشمال البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وصرح وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي، بأن ارتفاع الأمطار هذه المرة وصل إلى 50 سنتيمترا خلال 36 ساعة في عدد من المدن، مشيرا إلى إجلاء حوالي 4 آلاف شخص من منازلهم فيما انقطعت الكهرباء عن 50 ألف آخرين، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية.

وحثت وكالة الحماية المدنية المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر، كما طالبت السلطات المواطنين بالبقاء في أماكن مرتفعة.

وتعد منطقة "إميليا روماجنا" من إحدى أغنى مناطق إيطاليا، وتعرضت لأمطار غزيرة قبل أسبوعين فقط أسفرت عن مصرع شخصين.

ايطاليا الأمطار الفيضانات