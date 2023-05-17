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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

البحرين والكويت
البحرين والكويت
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، في مدينة جدة، مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل دفعها نحو آفاق أوسع بما يعزز مجالات التعاون الثنائي ويلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه جرى أيضا خلال اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ 32، استعراض عدد من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

البحرين الكويت العلاقات الثنائية