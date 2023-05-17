غياب معز بن شريفية.. 22 لاعبًا في قائمة الترجي لمواجهة الأهلي

أعلن أنيس البوسعايدي المدير الفني “الموقت” لفريق الترجي التونسي قائمة الفريق لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى فريق الترجي التونسي خسارة كبيرة بثلاثية دون رد على ملعب “رادس” امام الأهلي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي جمع بينهما الأسبوع الماضي.

وشهدت قائمة الترجي التونسي غياب معز بن شريفية حارس مرمى الفريق الأساسي، بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في لقاء الذهاب.

وضمت قائمة الترجي لمباراة الأهلي 22 لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي - حمزة الغانمي - أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توقاي - محمد علي اليعقوبي - محمد أمين بن حميدة - أمان الله مجاهد.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - معتز زدام - غيث الوهابي - عزيز فلاح - صابر بوغرين.

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة - زياد بالريمة - أنيس البدري - محمد ريان الحمروني - عزيز عبيد - رشاد العرفاوي - فاروق الميموني.

