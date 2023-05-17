ورشة عمل تخصصية لـ"حل المشكلات الإدارية واتخاذ القرار الرشيد" بكفر الشيخ

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تخصصية، بعنوان "حل المشكلات الإدارية واتخاذ القرار الرشيد " وذلك للقيادات الإشرافية والوسطى، وعدد من العاملين بالديوان العام، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ضمن البرامج التدريبية والفعاليات المدرجة بخطة شهر مايو الجاري.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتوجيهات الصادرة من عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بشأن تعزيز خطط وبرامج التدريب والتطوير للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة مع التأكيد على التنوع في تقديم تلك البرامج وكذا الفئات المستفيدة من تلك البرامج.

وتناول الدكتور طارق عطيه عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع الريفي والتنمية جامعة كفر الشيخ، وأحد مدربي مركز استدامة المعتمدين من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، للعديد من المحاور ذات الأهمية، تضمنت تصنيف المشكلات الإدارية، وترتيب الأولويات، والأساليب العلمية لحل المشكلات، والتفكير التصميمي، فضلا عن المنهجيات والطرق المختلفة في حل المشكلات في بيئة العمل.

وأفاد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن الورشة تأتي ضمن حزمة من الفعاليات التدريبية والورش والندوات ذات المحتوى الحيوي والإطار الزمنية المحدودة ضمن برامج وفعاليات مركز استدامة للعام التدريبي الحالي 2022-2023 والذي شهد العديد من الفعاليات المماثلة من بينها" الولاء الوظيفي والانتماء المؤسسي، وكذلك إضاءات على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة " 2016 وغيرها من الورش التخصصية ذات الأثر والفعالية العالية في الخبرات والمعارف المركزة والتي تسهم في زيادة الوعي الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

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