البابا تواضروس يستقبل وفد القنصلية المصرية في ميلانو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأربعاء، في دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام المصري في ميلانو، وبرفقتها القنصل محمود الطوخي والقنصل أحمد أنور.

وأشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى دير القديس الأنبا شنودة بميلانو باعتباره أول دير تؤسسه الكنيسة القبطية في أوروبا.

وأشاد قداسته بمعالجة الدولة المصرية لمشكلة الهجرة العشوائية إلى إيطاليا، ونجاحها في القضاء على هذه الظاهرة.

وعلى صعيد الأسر المصرية في بلاد المهجر شدد قداسة البابا على أهمية محافظة الأسرة على إجادة أبنائهم للغة العربية، و"غرس وتنمية القيم والتقاليد التي تربينا عليها لحماية أبنائنا من التقاليد الغريبة"، مشيرًا إلى أهمية التعليم لأنه مفتاح للمستقبل.