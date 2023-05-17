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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الشباب والرياضة تواصل ندواتها تحت شعار "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي"

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
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تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، "الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، تنفيذ ندواتها التوعوية تحت عنوان "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي"، ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب بالمحافظات، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية.

شملت الفعاليات محافظة مطروح، حيث تم تنفيذ ندوة بمركز شباب مطروح، حاضر فيها الشيخ محمد عبد الوهاب شاهين، من مديرية الأوقاف والوعظ بمطروح، والدكتور حمد شعيب، مدير عام قصر ثقافة مطروح سابقا، ومحمد العلمي عضو نادي الأدب بقصر ثقافة مطروح.

وتم  تنفذ ندوة بمركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد، أدارها الدكتور معتز فؤاد أحمد الفقيري استاذ بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية ببورسعيد، وفي محافظة البحيرة تم تنفيذ ندوة بمركز شباب سنهور، قدمها الشيخ محمود أبو حبسه واعظ بالأوقاف.

كما تم تنفيذ ندوة بمحافظة كفر الشيخ  بمركز شباب منية مسير، حاضر فيها الشيخ  وليد عبد النبي - واعظ بالأوقاف.
وتناولت الندوات عدد من المحاور منها تعريف الإرهاب الفكري، مخاطر الإرهاب الفكري في السلوك والأفكار والاتجاهات، تنمية الوازع الديني في نفوس الشباب الذي يحث على التسامح والمحبة والبعد عن العنف والأفكار الهدامة، بالإضافة إلى مناقشة دور المؤسسات الدينية والإعلام في مواجهة الإرهاب والتصدي للأفكار الظلامية والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب.

وتهدف الندوات إلى نشر التوعية والفكر الديني الوسطي المعتدل ونبذ الفكر المتطرف الذي يحاول اختراق عقول الشباب الذي يؤدي إلى التأثير على استقرار وأمن البلاد.

الأرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي الشباب والرياضة اشرف صبحي أعضاء الأندية الثقافية احمد محمدي