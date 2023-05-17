عريبي: قرارات الرئيس باجتماع الأعلى للاستثمار دفعة قوية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين

قال النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تعد دفعة قوية وتشجيع للاستثمار المحلي والأجنبي كما ستسهم في الحد من البيروقراطية والروتين الذي يعوق الاستثمار.

وأشار عريبي، في بيان، إلى أن قرارات التوسع في إصدار الرخص الذهبية وتسهيل فكرة تملك الأراضي، سيكون لها دور في تشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية في الجهاز الإداري، وكذلك تذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

ولفت عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع جاءت استجابة لمطالب المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء والقيود عليهم، وسوف يكون لها دور في تحسين وضع الاقتصاد المصري وملف الاستثمار، بوجه خاص، والحد من البطالة، في ظل ما تواجه الدولة من تداعيات اقتصادية عالمية عصيبة تستلزم تحريك المياه الراكدة في ملف الإستثمار والعمل على تقديم كافة التسهيلات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين من أجل بيئة جاذبة للاستثمار تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية.

وأضاف أن القرارات الصادرة لها دور في طمأنة المستثمرين خاصة أنها رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي والاجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وعكست اهتمام الدولة والرئيس بحل مشكلات المستثمرين.