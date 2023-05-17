"فرسان متلازمة داون".. فرقة أردنية تتحدى إعاقتها بالدبكة

المتابع لعروض فرقة "فرسان متلازمة داون" وأدائها الفني المبهر للحضور وإمكاناتها قد لا يصدق أن أفرادها من ذوي الهمم، حيث يقدمون إبداع حقيقي ليس له حدود وهم يرقصون الدبكة.

ترجع بداية قصة الطفل الصغير هاشم، المصاب بمتلازمة داون، الذي اكتشفت أمه أنه يتفاعل مع الموسيقى الفلكلورية، فقررت أن تؤسس فرقة موسيقية من الأطفال المشابهين لإبنها.

كان ذلك قبل 5 أعوام، وسط العاصمة الأردنية عمان، استطاعت أم هاشم جمع 17 عضوا من القريبين من سن ابنها او يفوق عنه من المصابين بمتلازمة داون، كانوا نواة فرقة "دبكة الفرسان لمتلازمة داون".

وتفاعلت أم هاشم من خلال الفرقة لكسر الشكل النمطي المأخوذة عنهم في المجتمع، ووجدت تعاونا كبيرا من أهالي الأطفال الذين رحبوا بالفكرة، وأرسلوا أبناءهم لمراكز تنمية وتطوير ذوي الإعاقة، وقبلوا بأن تدرب أطفالهم على الدبكة.

تراوحت أعمار أعضاء الفرقة بين 15 و30 عاما ، وتحكي أم هاشم بسعادة أنهم يتم طلبهم لتقديم عروض الدبكة الفلكلورية على المسارح الأردنية احتفاءا بالمناسبات الوطنية، والمشاركة في المبادرات الترفيهية والتطوعية في عدد من المدارس والجامعات.

حيث "يوجد تقبل كبير لأبنائنا"، وهو ما اعتبرته "جزءا من الاهتمام بتقديم الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة حقوقية، وكجزء من الأنشطة التفاعلية المجتمعية لذوي الإعاقة".

فهي ليست طبيبة، لكنها رأت بنفسها الفوائد الصحية التي عادت على الأطفال من المشاركة في فرقتها، وشاهدت بعينها التفاعلات الحية في النشاط الحركي لهم.

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