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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعادة مدينة الملاهي بالعريش للعمل بعد صيانتها وتزويدها بأحدث الألعاب

إعادة مدينة الملاهي
إعادة مدينة الملاهي بالعريش للعمل بعد صيانتها وتزويدها بأحدث
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قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن لجنة من وزارة الثقافة ستقوم بمعاينة مدينة الملاهي بأرض الكارنتينا بالعريش تمهيدًا لصيانتها وتزويدها بأحدث الألعاب الترفيهية، تمهيدًا لإعادتها للعمل مرة أخرى.

وأكد المحافظ خلال لقاء عدد من أطفال مدرسة الرسالة الخاصة لغات بالعريش، بحضور الدكتور شاكر رفعت بدوي، رئيس مجلس إدارة المدرسة وإبراهيم عيد مدير المدرسة والدكتور خالد الشريف ممثل عن أولياء الأمور، أن مختلف مدن المحافظة خاصة مدينة العريش تشهد مشروعات تنموية كبيرة في مختلف القطاعات خاصة قطاع التعليم.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة شمال سيناء يوجد بها مختلف الأنواع من التعليم، سواء التعليم العام أو الخاص أو الرسمي أو الدولي أو اللغات أو التجريبي أو الياباني، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة.

بدوره وجه الدكتور شاكر رفعت بدوي رئيس مجلس إدارة المدرسة، الشكر للمحافظ على دعمه للعملية التعليمية والاهتمام بالمدارس والمعلمين والطلبة والتلاميذ، مؤكدًا أن التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة.

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