حبس صاحب أغنية "وش جابك قولي وش جابك" بتهمة الاتجار في العملة بالقاهرة

الأربعاء 17/مايو/2023 - 03:49 م

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مطرب المهرجانات “جودي الحوتي” في اتهامه بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفي، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تورط المطرب جودي الحوتي صاحب أغنية "وش جابك قلي وش جابك"، في واقعة اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. ووجهت له النيابة تهمة الاتجار في العملة وتحقيق أرباح غير مشروعة، وطلبت تحريات المباحث، حول الواقعة.

وقال المتهم في أقواله ان عمه طلب منه استلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص وبالتوجه لمكان الاستلام تم القبض عليه، دون علمه لسبب الضبط، مشيرا إلي عدم علمه بحقيقة الأموال وأنه لا يمتلكها. وردت معلومات للاجهزة الامنية تفيد بقيام المطرب صاحب الجنسية الليبية، و3 آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض عليه.



