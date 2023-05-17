يدعو في خشوع .. صورة جديدة لشيخ الأزهر في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي

لقيت صورة جديدة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة حديثة لفضيلة الإمام الإكبر، أثناء تواجده بالروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة، وهو يدعو بالقرب من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أيام قليلة من صورة ظهر فيها شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مرتديا ملابس الإحرام وهو يجلس بعد أداء مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة.

كان المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والدستورى لشيخ الأزهر الشريف، نشر صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لفضيلة الإمام الأكبر أمام الكعبة المشرفة بملابس الإحرام بعد أدائه مناسك العمرة، معلقا عليها "شيخ الأزهر في صحن الحرم المكي الشريف، عقب انتهاء فضيلته من أداء مناسك العمرة. حفظ الله الإمام الطيب الزاهد وأدامه ذخرا للإسلام والمسلمين والإنسانية".