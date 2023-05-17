إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب دافع عن خالته بشبرا الخيمة للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية، بإحالة أوراق 3 متهمين حضوريا لأحدهم وغيابيا لـ2 آخرين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لقتلهم شابا دافع عن خالته عندما عاكسها أحد المتهمين في شبرا الخيمة، وحددت جلسة 10 من دور يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ووكيل النيابة مهاب فاروق، وأمين سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16533 لسنة 2022 المقيدة برقم 4199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في ليلة يوم 5/7 / 2022 قتل كل من محمود ع.م 24 سنة ومحمود م.ع 19 سنة هـ عبدالله ع.م 24 سنة المجني عليه عادل خالد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش، على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه، لقيام المتهمين بمعاكسة خالة المجني عليه وقيامه بالدفاع عنها، حيث استدرجه المتهم الثاني وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيارا ناريا ولم يتركوه إلا جثة هامدة حتى أيقنا أنه فارق الحياة قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال وجود المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة، للشد من أزر الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا فرد خرطوش بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا.