تحت مظلة "ابدأ".. إطلاق مشروع دعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة في مصر

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" المشروع القومى لدعم التحول الرقمى لقطاع الصناعة المصرى، ويأتى ذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى فى كل المجالات ولا سيما القطاع الصناعى، ويتم ذلك من خلال 3 محاور رئيسية، وهى:

"حوكمة وأتمتة عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP، دعم التوسع فى عمليات التسويق والمبيعات، وذلك بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة فى مصر".

وفى هذا الإطار دعمت "ابدأ" عددا كبيرا من المصانع فى القطاعات والمجالات الصناعية المختلفة، كمصنع "الأصدقاء" الذى حصل مؤسسيه مؤخرا على الجائزة الأولى فى مسابقة 2023 STEM للاستدامة التى استضافتها منظمة أمديست وشركة بوينغ، بهدف التحول الأخضر فى مصر، وساهمت "ابدأ" فى تطبيق نظام إدارة موارد بهدف دعم المؤسسات " ERP "بداخل المصنع لتحسين بيئة العمل، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وتتيح المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" الانضمام للمشروع من خلال موقعها الإلكترونى eg.com.ebda، وذلك لدعم المصانع باختلاف أنشطتها فى:

تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات الصناعية المصرية بما يتماشى مع بيئة العمل المحلية، وامتلاك الأدوات التكنولوجية اللازمة للمتابعة والرقابة على أنشطة المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ورفع القدرة التنافسية للمصانع المستفيدة من خلال التشبيك مع مختلف أطراف النشاط الصناعى، وزيادة القدرة التسويقية وبحث إمكانية فتح أسواق خارجية جديدة.

كما يمكن للشركات المصرية المقدمة لحلول وخدمات التحول الرقمى التقديم أيضا لبحث سبل التعاون، أو لمساعدتها فى الوصول لمعايير الجودة الخاصة بأنظمة إدارة المؤسسات والحصول على شهادات الجودة والاعتماد، فضلا عن إلقاء الضوء على قصص النجاح مع أصحاب الرؤية الوطنية فى دعم تطوير القطاع الصناعى فى مصر.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصر ية "ابدأ " أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصر ية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كر يمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، واالبتكار فى المجال الصناعى، واالستهالك والإنتاج بشكل مسئول.

