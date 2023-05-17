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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الفراخ رخصت والغلابة هتاكل.. مفاجأة في أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن
انخفاض أسعار الدواجن
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شهدت أسعار الأعلاف تراجعًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة؛ إذ وصل سعر الطن الواحد 25600 جنيه بعدما كانت اقتربت من 30000 جنيه، وكلما انخفضت أسعار الأعلاف كلما تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق.

وقد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة  تبلغ 308 آلاف طن "الذرة والصويا"، تقدر بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية إفراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

وشهد اليوم استقرارًا في بورصة الدواجن بعدما استمرت في الانخفاض مؤخراً، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 62 و 63 جنيها، بينما سعر كيلو الفراخ الساسو بين 69 و70 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 90 و95 جنيها.

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