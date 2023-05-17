محافظ أسوان يعلن إجراءات القبول للطلاب الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى إطار التعاون بين المحافظة ووزارة الدفاع الشعبى بالإعلان عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2023/ 2024، مؤكداً أن الالتحاق بهذه المدارس يكون طبقاً للتوزيع الجغرافى لأقرب مدرسة عسكرية رياضية على مستوى الجمهورية والتى تضم مدارس (المنيا- الإسماعيلية - الإسكندرية - المستقبل) التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بناءً على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع والخطة الزمنية لأعمال مكتب التنسيق سيتم فتح باب بيع ملفات القبول للطلبة المتقدمين بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكتب المستشار العسكرى للمحافظة، وذلك خلال الفترة من يوم 24 مايو الحالي وحتى يوم 16 من شهر يوليو المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم قبول الملفات بعد إستكمال جميع البيانات والمرفقات بملف الطالب وذلك بمقر المدارس العسكرية الرياضية المتقدم لها فى الفترة من 3 يونيو وحتى 18 يوليو القادم .

كما أوضح محافظ أسوان بأنه من ضمن الشروط العامة لقبول المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقاً لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ، وأن يجتاز المتقدم جميع الإختبارات والفحوصات المقررة بالمرحلة الأولية التي سيتم تنفيذها بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومنها الكشف الطبى الشامل (باطنة - جراحة - عظام - جلدية - أنف وأذن) فى الفترة من 22 وحتى 27 يوليو القادم ، وأيضاً الاختبار الرياضى البدنى والمهارى الأولى والعلمى والنفسى فى الفترة من 6 أغسطس وحتى 9 أغسطس القادم ، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات والفحوصات بالمرحلة النهائية والتى سيتم تنفيذها بجهاز الرياضة للقوات المسلحة ومنها الإختبار الرياضى المهارى المتقدم والتناسق الجسمانى فى الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس القادم، وأيضاً كشف الهيئة والتحاليل المعملية العادية والمتقدمة فى الفترة من 29 وحتى 30 أغسطس القادم.

وأضاف أن إعلان نتيجة القبول النهائية للطلبة الجدد سيكون بمقر المدارس العسكرية الرياضية وذلك بعد تصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على نتائج كافة الإختبارات والفحوصات وغيرها من الإجراءات التى سيتم تنفيذها ضمن المرحلتين الأولية والنهائية.