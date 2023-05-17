تعليم جنوب سيناء يحصد 12 مركزًا جمهوريًّا بمسابقة التفوق الكشفي

حصدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على 12 مركزا جمهوريا بين الأول والثاني والثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة التفوق الكشفي "بنين"، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وحصل على (المركز الأول) كل من فريق كشافة متقدم (عام) مرحلة ثانوي عام بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء مع القائد أسامة أبو عتاب محمد الشافعي، وفريق أشبال صم بمدرسة الأمل للتربية الخاصة للصم وضعاف السمع مع القائد فتحي حسن علي اسماعيل، وفريق الدمج بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية مع القائد حلمي الشحات حلمي.

وحصل على (المركز الثاني) كل من فريق براعم عام بمدرسة الزهور الابتدائية مع القائدة مي محمد محمود وفريق الكشافة بمدرسة طه حسين الإعدادية بطور سيناء مع القائد إسلام معروف إسماعيل، وفريق كشاف متقدم (فني) مرحلة ثانوي فني بمدرسة الطور الثانوية الصناعية مع القائد باسم المحمدي محمد عاشور، بينما حصل على المركز الثالث جمهوري فريق التربية الفكرية بمدرسة الشهيد أحمد منسي الخاصة مع القائد محمد أنور أبو العباس.

وعلى مستوى (الخدمة العامة) حصل تعليم جنوب سيناء على المركز الأول جمهوري مستوى أول بإشراف وتنفيذ القادة أميرة عباس خميس موجه عام ووليد جعفر موجه وطلبة جميع حسان قائد المبادرة وعبد الستار عبد اللطيف نصر مشرف للمبادرة ونجم الدين محمود بخيت وخالد عثمان مغربي موجه وأحمد مروان مدير مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بالجبيل

وعلى مستوى (مهرجان الكشافة) حصل تعليم جنوب سيناء على المركز الثاني جمهوري مستوى ثان مع القائد طلبة جميع حسان قائد مركزي المديرية وعبد الستار عبد اللطيف نصر قائد مركزي إدارة طور سيناء.

وعلى مستوى (المبادرات) حصل تعليم جنوب سيناء على المركز الثالث جمهوري مستوى أول مع القائد/ طلبة جميع حسان وقائد عبد الستار عبد اللطيف نصر

كما حصل (سجل المحافظة) على مستوى الجمهورية على المركز أول مستوى ثان مع القائد/ طلبة جميع حسان والقائد مركزي إدارة محمود محمد جاد الله

وهنأ محمد حامد عقل وكيل الوزارة الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية، كما هنأ سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، و وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية، و طلبة جميع حسان موجه المديرية الكشفي المركزي، وقادة وقائدات الفرق والموجهين وقادة إدارة طور سيناء، متمنيا لهم المزيد من المراكز المشرفة للمحافظة، مضيفا أن المديرية لا تألوا جهدا بدعم المتميزين والموهوبين من الطلاب والطالبات وفي كل مناحي الأنشطة ، مشيرا لرعاية ودعم وتكريم القائد والأب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الموهوبين والمتميزين في كل مناسبة تحفيزا لهم.

ومن جانبه قدم سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية والأستاذ وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لما تلمسه الأنشطة بالمديرية من دعم سيادته، مؤكدا أن هذا الدعم توّج بتلك المراكز المشرفة للمديرية بين محافظات الجمهورية، كما قدم الموجه العام للتربية الرياضية الشكر لوكيل الوزارة على دعمه للتوجيه، وللقادة الفائزين وطلابهم متمنيا لهم كل توفيق وتميز لرفع راية محافظة جنوب سيناء بين محافظات الجمهورية.