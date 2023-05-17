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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة تواصل أعمال المتابعة واستلام 10 مراكز تخاطب لأصحاب الهمم

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -  الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية (إدارة قادرون باختلاف) ، أعمال المتابعة واستلام ١٠ مراكز تخاطب وتنمية المهارات لاصحاب الهمم ليصبح إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات (٦٨) مركزا علي مستوي الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، حيث شملت المرحلة الثامنة مراكز شباب( ديمقراط بالأقصر ، سفاجا بالبحر الأحمر ، اهناسيا ببني سويف، طبهار بالفيوم ،العياط بالجيزة ، نشا بالدقهلية ،الداخلة بالوادى الجديد ، نادي المعاقين بالعريش ،الفتح باسيوط) ،  بهدف  بتقديم الخدمة بالمجان بشكل كامل .


يذكر أن هذه المراكز مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة ، و تقدم جلسات التخاطب  ،تعديل السلوك ، تنمية المهارات ،التكامل الحسي بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء.

وزارة الرياضة مراكز تخاطب اشرف صبحي احمد محمدي مؤسسة زايد العليا