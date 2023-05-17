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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير القوى العاملة بأسوان يزور مشروع الطاقة الشمسية بقرية فارس

مدير القوي العاملة
مدير القوي العاملة يزور مشروع الطاقة الشمسية بفارس
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أجرى فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، زيارة ميدانية لموقع مشروع الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو، للاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية التى يتم تنفيذها به للحفاظ على سلامة العاملين به .

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة لمنظومة وآلية تحقيق أوجه السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات التنموية والخدمية المختلفة المقامة بنطاق المحافظة .

ولفت إلى أن الهدف من هذه الزيارات والجولات بالمشروعات المختلفة يأتى فى ظل تعليمات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بالوقوف ميدانياً على خطة الطوارئ والإجراءات المتعددة التى يتم اتخاذها لتحقيق السلامة والصحة المهنية ، وكيفية مواجهة المخاطر، وإجراءات الوقاية والتعامل الآمن معها، فضلاً عن تنفيذ الإسعافات الأولية الهادفة للسيطرة على أى أحداث طارئة أولاً بأول .

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القوى العاملة بأسوان مشروع الطاقة الشمسية قرية فارس السلامة والصحة المهنية أخبار محافظة أسوان