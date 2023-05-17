وزارة الشباب تنفذ المستوى الثاني من برنامج المعد النفسي الرياضي

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي المستوي التاني من برنامج المعد النفسي الرياضي من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للطب الرياضي ممثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي والإدارة المركزية للاداء الرياضي ممثلة في الإدارة العامة للموهبة الرياضية، لمدة ٥ أيام، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

ويأتي تنفيذ برنامج المعد النفسي الرياضي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالجانب النفسي للرياضيين والعمل علي تخصيص دورات تدريبية خاصة بالجانب النفسي.

يشارك في البرنامج عدد من المعديين النفسيين بمحافظات( القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية، الاسماعيلية، المنوفية، بني سويف، السويس، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، اسوان، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، الوادي الجديد، الإسكندرية، الدقهلية، بورسعيد، قنا).

يتضمن البرنامج العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالرياضيين ومنها( تطوير المهارات العقلية، اليقظة العقلية، تطبيقات تطوير الاداء، تطوير البروفيل النفسي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، تطوير مهارات التواصل، تعديل إطار التفكير لدي اللاعب، تطبيقات مهارات الاحساس بالزمن".